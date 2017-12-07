Фонсека может возглавить "Баварию"

Следующим летом "Баварию" может возглавить нынешний главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека, сообщает Bild.

По сведениям издания, услуги наставника "горняков" предложили руководителям мюнхенского клуба Карлу-Хайнцу Румменигге и Хасану Салихамиджичу.

Единственной проблемой может стать то, что португальский специалист не владеет немецким языком.

Не пропустите: Хайнкес работает в "Баварии" без контракта. | http://soccernews.ru