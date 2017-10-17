Фонсека может возглавить "Эвертон"

Руководство "Эвертона" по-прежнему рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Рональда Кумана.

Как сообщает Tribalfootball, в случае отставки голландского специалиста боссы "ирисок" намерены пригласить на пост наставника Паулу Фонсеку из "Шахтёра".

По итогам 8 туров "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 8 очков.

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