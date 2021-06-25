Фонсека может возглавить "Фиорентину" Кокорина

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Фонсека может возглавить "Фиорентину" Кокорина Фото: инстаграм Паулу Фонсеки

Экс-тренер "Ромы" Паулу Фонсека попал в шорт-лист "Фиорентины".

Как сообщает журналист Николо Скира, назначение Винченцо Итальяно тренером "фиалок" находится на гране срыва, так как клуб не может согласовать со "Специей" размер компенсации.

Альтернативным кандидатом является Фонсека, который ранее отказался возглавить "Тоттенхэм".

Напомним, что за "Фиорентину" играет россиянин Александр Кокорин.

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