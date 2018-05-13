Фонсека может возглавить клуб из АПЛ

Теги шахтер донецкпаулу фонсекавест хэм юнайтед

Фонсека может возглавить клуб из АПЛ

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека может перебраться в Англию.

Как сообщает A Bola, в его услугах заинтересован "Вест Хэм", который в настоящее время занимает 15-е место в АПЛ.

Отметим, что соглашение Фонсеки с клубом истекает этим летом.

Читайте также: Итальянский гранд контактирует с наставником "Шахтера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов