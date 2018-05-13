Фонсека может возглавить клуб из АПЛ

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека может перебраться в Англию.

Как сообщает A Bola, в его услугах заинтересован "Вест Хэм", который в настоящее время занимает 15-е место в АПЛ.

Отметим, что соглашение Фонсеки с клубом истекает этим летом.

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