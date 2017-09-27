Фонсека: "Мы должны гордиться тем, что смогли показать такой футбол"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека рассказал о матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Я расстроен, ведь мы проиграли. Но мы должны гордиться тем, что смогли показать такой футбол. Своим поведением на поле мы продемонстрировали огромную страсть - мы старались играть, держать мяч и ходить в атаку. Команда сыграла очень компактно, практически не оставляя сопернику свободных зон. При этом мы ещё и пытались атаковать. Я всегда смотрю матчи "Сити", и в этом году они ещё не встречались с командой, которая создала бы им проблемы. Думаю, мои игроки сыграли на очень высоком уровне. Как я уже сказал, не каждый сможет приехать сюда и сыграть так, как это сделали мы" - цитирует Фонсеку BBC.

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