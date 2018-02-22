Фонсека: "Мы не будем защищать в Риме результат первого матча"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека поделился эмоциями после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ромы".

"Могу сказать, что мы встретились с великой командой. Важно было выиграть. Понятно, что желательно было не пропускать, но важно было перевернуть результат и победить. Игра была непростой, особенно первый тайм. Были сложности с тем, чтобы показать свою игру. Это заслуга "Ромы". Но мы хорошо показали себя, было много моментов, чтобы забивать. Соперник тоже действовал организованно. В перерыве мы устранили проблемы с позиционированием и провели отличный тайм. У вратаря "Ромы" было два-три нереальных сейва.

К матчу в Риме у нас будет больше игрового ритма. Это очень сложная задача. Но мы не будем защищать этот результат, это сто процентов. Постараемся быть самими собой. Если будем только защищаться, нам будет сложнее. А сейчас шансы остаются у обеих команд" - сказал Фонсека.

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