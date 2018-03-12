Фонсека: "Нам нужно надежно сыграть в обороне, чтобы сдержать "Рому"

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч против "Ромы".

"Конечно, это очень трудная игра. "Рома" заняла первую позицию в группе с "Челси" и "Атлетико" и выиграла пять из шести последних матчей. Но моя команда хорошо мотивирована.

Моя команда в отличном состоянии - и физически, и психологически. "Рома" очень сильна и со стартовым свистком попытается оказать на нас давление. Нам нужно надежно сыграть в обороне, чтобы сдержать ее" - приводит слова Фонсеки сайт УЕФА.

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