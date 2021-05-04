Фонсека не хочет работать в России

Фото: инстаграм Фонсеки/Автор неизвестен

По сообщению Матч ТВ, главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека не заинтересован в работе в РПЛ. Об этом клубы российской Премьер-Лиги, которые были заинтересованы в португальце, уведомил агент тренера.

Ранее сообщалось, что Фонсека является одним из кандидатов на работу в "Спартаке", который летом покинет Доменико Тедеско. Контракт тренера истекает, и продлевать его он не намерен.

Также появилась информация, что в конце этого сезона Паулу Фонсека будет уволен с поста главного тренера "Ромы". Итальянские СМИ писали, что еще одним претендентом на тренера в России является "Зенит", который на днях выиграл свой третий чемпионский титул подряд.

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