Фонсека: "Ничья со "Сталью" проявила недооценку противника"

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Фонсека: "Ничья со "Сталью" проявила недооценку противника"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека подвёл итоги матча 14-го тура чемпионата Украины против каменской "Стали".

"Встреча была особенной: мы забили ранний гол, но, к сожалению, подумали, что исход её уже решён. Когда не хватает отдачи и понимания того, что нужно работать все 90 минут, происходит вот так. Это причины ничьей. Нужно уважать абсолютно всех соперников, чтобы побеждать. Сегодня мы этого не показали, что привело к данному результату. Считаю, ничья проявила недооценку противника. Когда ты думаешь, что при счёте 1:0 уже не должен выдавать свой максимум, в футболе происходит подобным образом. После чего команда, практически не добиравшаяся к нашим воротам, забивает гол. Всё это подтверждает недостаток отдачи и серьёзности, а также недооценку оппонента. Да, мы остаёмся на первом месте, однако я полностью недоволен игрой, которую мы показали" - цитирует Фонсеку официальный сайт "горняков".

Не пропустите видеообзор матча "Шахтёр" - "Сталь". | http://soccernews.ru

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