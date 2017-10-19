Фонсека оценил выступления "Шахтёра" в Лиге Чемпионов

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Фонсека оценил выступления "Шахтёра" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека дал оценку выступлению своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Если вспомним жеребьёвку и состав группы, полагаю, 90 процентов людей не поверили бы в то, что после трёх туров у нас будет две победы. Но мы прекрасно понимаем, что впереди три очень сложных матча. "Манчестер Сити" и "Наполи" - главные кандидаты на выход из группы, мы же будем бороться до конца. Надеюсь, что удивим болельщиков и всех, кто не верил, что "Шахтёр" может добраться до такой высоты. Кстати, перед стартом Лиги Чемпионов мне задавали вопрос, верю ли я. Отвечал утвердительно. Если я верил тогда, то верю и сейчас. Но мы осознаём, насколько будет тяжело" - цитирует Фонсеку официальный сайт "горняков".

Напомним, что вчера "Шахтёр" в гостях победил "Фейеноорд". Видеообзор этого матча Вы можете посмотреть здесь. | http://soccernews.ru

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