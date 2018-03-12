Фонсека огласил заявку "Шахтёра" на матч с "Ромой"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека определился с заявкой команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ромы".

Вратари: Пятов, Кудрик, Шевченко;

Защитники: Бутко, Петряк, Ордец, Хочолава, Матвиенко, Ракицкий, Исмаили;

Полузащитники: Патрик, Степаненко, Фред, Коваленко, Тайсон, Марлос, Зубков, Бернард, Дентиньо;

Нападающие: Феррейра, Бланко-Лещук.

Напомним, что матч "Рома" - "Шахтёр" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "горняков" со счётом 2:1.

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