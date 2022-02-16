Фонсека отказался возглавить бразильский топ-клуб

Фото: инстаграм Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Португальский тренер Паулу Фонсека отказался возглавить бразильский "Коринтианс", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, специалист намерен продолжить карьеру в Европе и у него нет намерения переезжать на другой континент.

В настоящее время 48-летний Фонсека является безработным. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Порту", "Брага", "Шахтер" и "Рома".

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