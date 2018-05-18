Фонсека отклонил щедрое предложение из Китая

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека отклонил щедрое предложение от одного из китайских клубов.

"Паулу - человек с правильными ценностями. Иначе ещё зимой соблазнился бы 10-миллионным контрактом, который давали в Китае" - написал в твиттере украинский журналист Игорь Бурбас.

Напомним, что 45-летний Фонсека продлил контракт с "Шахтёром" на два года с зарплатой в четыре миллиона евро.

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