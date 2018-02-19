Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с "Ромой".

"У нас было два месяца зимнего перерыва, но мы много тренировались и готовы к Лиге Чемпионов. В Украине мы регулярно смотрим матчи итальянских команд и "Ромы", ведь это один из крупнейших клубов Серии А. Соперник выиграл последние три поединка, так что это будет сложное испытание. "Рома" также понимает, что ей будет непросто.

"Волки" играют в агрессивный футбол, который предпочитает и "Шахтер", поэтому мы знаем, как доставить им проблемы. Возможно, они в лучшей физической форме, но игра в любом случае получится интересной. Какой результат устроит "Шахтер"? Любой, если поединок закончится в нашу пользу" - приводит слова Фонсеки Football Italia.

Поединок между "Шахтером" и "Ромой" состоится 21 февраля в 22:45 по московскому времени.

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