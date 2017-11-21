Фонсека: "Понимаем, что нам нужно будет подстраиваться под игру "Наполи"

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Фонсека: "Понимаем, что нам нужно будет подстраиваться под игру "Наполи"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека высказался в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Наполи".

"Команда находится в отличном состоянии, все здоровы, все мотивированы, и готовы сыграть против такой великой команды, как "Наполи". Я ничего не боюсь. Это всего лишь игра. Мы очень уважаем эту команду, которая является одной из лучших в Европе, лучшей в Италии, и которую тренирует великий тренер, которого я уважаю. Мы любим доминировать на поле и владеть мячом, но мы понимаем, что нам нужно будет подстраиваться под игру "Наполи". Но я могу гарантировать, что мы никогда не изменим нашим принципам игры.

Если есть мнение, что мы приехали сюда обороняться, то вы ошибаетесь. Если какое-то время в матче нам придётся играть без мяча, это будет лишь говорить о качестве нашего соперника, а не о том, что мы боимся, или не будем играть на победу. Я всегда готов открыть дверь плей-офф Лиги Чемпионов. Мы всегда готовы к хорошим моментам, и не готовы к плохим. Если выйдем в следующий раунд, то выполню своё обещание и приду в образе Зорро. Я знаю, что вы не верите, но так будет" - сказал Фонсека.

Напомним, что матч "Наполи" - "Шахтёр" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. 

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