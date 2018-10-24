Фонсека: "Постараемся зацепиться за очки в Манчестере"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (0:3).

По словам наставника, соперник добыл заслуженную победу.

"Сити" был сильнее, намного сильнее. Они выиграли матч в красивом стиле. Мы старались играть хорошо, старались держать мяч, но этого не хватило для успеха в матче с такой классной командой, как "Сити".

Знали, что будет очень трудно, особенно без Марлоса и Тайсона. Мы мало что могли противопоставить "Сити" в матче. В первом тайме соперник играл просто фантастически. После перерыва мы стали больше владеть мячом, но этого оказалось мало, чтобы всерьёз потревожить их.

В Манчестере придётся ещё сложнее. Но мы будем бороться до последнего и постараемся зацепиться за очки. В каждом матче мы играем на победу, и ближайшая игра не станет исключением", - сказал он.

После трех туров "горянки" замыкают турнирную таблицу в группе ЛЧ. | soccernews.ru