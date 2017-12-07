Фонсека пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро

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Фонсека пришел на пресс-конференцию в костюме ЗорроГлавный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека после матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:1) пообщался с журналистами в костюме Зорро. 

Ранее португалец обещал, что переоденется в Зорро, если его команда выйдет из группы.

"Сегодня была практически идеальная игра. Выиграть у "Сити" непросто, мы сыграли дисциплинированно в обороне и качественно выходили в атаку. Это самая весёлая пресс-конференция в моей жизни, все смеются, все улыбаются. Какой Зорро больше нравится, Алена Делона или Антонио Бандероса? Сложно ответить. Сейчас больше всего мне нравится Зорро Паулу Фонсеки. 

Сегодня было важно лишить "Сити" некоторых зон, где они могли быть опасными. Но больших угроз они сегодня не создавали, и это самое главное. В последнее время "Сити" не так часто играл в три защитника. Мы постарались максимально изучить соперника и подготовиться к разным его тактическим схемам, и у нас получилось. Я оделся в коридоре, ребята меня не видели, хотя очень хотели. Я думаю, что эта шутка будет существовать ещё очень долго", - сказал он. 

| soccernews.ru

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