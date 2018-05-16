Фонсека продлил контракт с "Шахтером"

Донецкий "Шахтер" продлил контракт со своим главным тренером Паулу Фонсекой, информирует sport24.ru.

По сведениям издания, новое соглашение 45-летнего специалиста с "горняками" рассчитано до лета 2020-го года. Официально о продлении сотрудничества клуб объявит уже в ближайшее время.

Фонсека пришел в "Шахтер" в 2016-м году. С тех пор он выиграл 2 чемпионата Украины, 2 Кубка страны и 1 Суперкубок.

Напомним, Фред может продолжить карьеру в "Барселоне". | soccernews.ru