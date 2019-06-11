Фонсека прокомментировал назначение на пост главного тренера "Ромы"
Новый наставник "Ромы" Паулу Фонсека поделился эмоциями после подписания контракта с римским клубом.
"Очень рад возглавить "Рому" и хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Я мотивирован вызовом, который ждёт меня. Не могу дождаться переезда в Рим, встречи с болельщиками и начала работы. Верю, что вместе мы можем сотворить нечто особенное", - цитирует португальского специалиста официальный сайт "волков".
Напомним, что "Рома" переманила Фонсеку из "Шахтёра", который он тренировал с 2016 года.
Римский клуб заключил с новым рулевым контракт до 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.
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Лучший бомбардир "Балтики" перешел в "Ростов"
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|7
|Торино
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|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
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|11
|Сассуоло
|38
|43
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|Удинезе
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|СПАЛ
|38
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|Кальяри
|38
|41
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|Фиорентина
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