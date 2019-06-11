Фонсека прокомментировал назначение на пост главного тренера "Ромы"

Новый наставник "Ромы" Паулу Фонсека поделился эмоциями после подписания контракта с римским клубом.

"Очень рад возглавить "Рому" и хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Я мотивирован вызовом, который ждёт меня. Не могу дождаться переезда в Рим, встречи с болельщиками и начала работы. Верю, что вместе мы можем сотворить нечто особенное", - цитирует португальского специалиста официальный сайт "волков".

Напомним, что "Рома" переманила Фонсеку из "Шахтёра", который он тренировал с 2016 года.

Римский клуб заключил с новым рулевым контракт до 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

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