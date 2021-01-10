Фонсека прокомментировал ничейный результат с "Интером"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека дал комментарий касательно игры 7-го тура Серии А с "Интером" (2:2).

"Трудно дать оценку сразу после игры. Первый тайм был отличный, но после перерыва мы были не похожи на себя. Когда "Интер" забил второй гол, стали играть лучше, смогли отыграться. Но те первые 15-20 минут во втором тайме стали решающими.

Не могу пожаловаться на физическую готовность. Темп в конце встречи был такой же, что и с начале.

Миланцы совершили несколько изменений в средней линии после перерыва и мы уже не смогли играть так агрессивно, как следовало. А с такой командой, как "Интер", трудно соперничать без должного прессинга.