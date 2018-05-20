Фонсека прокомментировал поражение от киевского "Динамо"

Теги паулу фонсекашахтер донецкдинамо киев

Фонсека прокомментировал поражение от киевского "Динамо"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды от киевского "Динамо" в матче 32-го тура чемпионата Украины.

"Прежде всего хочу поздравить "Динамо" с победой. Матч уже ничего не решал, но был более открытым и приятным для просмотра. В первом тайме не раз могли забить. Соперник однажды добрался до наших ворот и отличился после углового, мы же перед этим имели два голевых момента. Отмечу, что киевляне лучше начали второй тайм и оформили ещё один мяч. Мы отреагировали и создали несколько возможностей, где должны были сравнять счёт. В любом случае побеждает тот, кто больше забивает, а не у кого больше моментов. Выиграло "Динамо" - цитирует Фонсеку официальный сайт "горняков".

Не пропустите видеообзор матча "Динамо Киев" – "Шахтёр". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
Полная таблица

топ-5 тегов