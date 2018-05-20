Фонсека прокомментировал поражение от киевского "Динамо"
Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды от киевского "Динамо" в матче 32-го тура чемпионата Украины.
"Прежде всего хочу поздравить "Динамо" с победой. Матч уже ничего не решал, но был более открытым и приятным для просмотра. В первом тайме не раз могли забить. Соперник однажды добрался до наших ворот и отличился после углового, мы же перед этим имели два голевых момента. Отмечу, что киевляне лучше начали второй тайм и оформили ещё один мяч. Мы отреагировали и создали несколько возможностей, где должны были сравнять счёт. В любом случае побеждает тот, кто больше забивает, а не у кого больше моментов. Выиграло "Динамо" - цитирует Фонсеку официальный сайт "горняков".
Не пропустите видеообзор матча "Динамо Киев" – "Шахтёр". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35