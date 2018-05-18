Фонсека прокомментировал продление контракта с "Шахтёром"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека поделился эмоциями после подписания нового контракта со своим клубом.

"Я очень счастлив. У меня было желание продолжить карьеру в "Шахтёре". Крайне важно было почувствовать, что президент клуба, сотрудники и футболисты хотят, чтобы я остался, чтобы продолжил работу, которую мы начали два сезона назад. Хочу также поблагодарить своего агента Марку Абреу, который сыграл важную роль в переговорах. Теперь нужно усердно трудиться, чтобы продолжать побеждать как на внутренней, так и на международной аренах. "Шахтёр" по-прежнему будет демонстрировать красивый атакующий футбол. Верю, что болельщики будут гордиться своим клубом. Хочу поблагодарить наших фанов за великолепную поддержку. У горняков просто фантастические болельщики, которые очень любят команду. Для меня это послужило дополнительным мотивом остаться здесь" - цитирует португальского специалиста официальный сайт "горняков".

Напомним, что Фонсека возглавляет "Шахтёр" с 2016 года, под его руководством команда выиграла два чемпионата, два Кубка и один Суперкубок Украины.

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