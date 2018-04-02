Фонсека прокомментировал слухи о многомиллионом контракте от "Шахтера"

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Фонсека прокомментировал слухи о многомиллионом контракте от "Шахтера"Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека не подтвердил слухи о том, что донецкий клуб предложил ему оклад 9 миллионов евро за сезон.

"!Из того, что обсуждается, многое не является правдой. Видимо, действительно еще одна шутка. Такие суммы – неправда", - сказал он.

Читайте: "Шахтер" предложил Фонсеке огромную зарплату | http://soccernews.ru 

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1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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