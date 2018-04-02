Фонсека прокомментировал слухи о многомиллионом контракте от "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека не подтвердил слухи о том, что донецкий клуб предложил ему оклад 9 миллионов евро за сезон.

"!Из того, что обсуждается, многое не является правдой. Видимо, действительно еще одна шутка. Такие суммы – неправда", - сказал он.

Читайте: "Шахтер" предложил Фонсеке огромную зарплату | http://soccernews.ru