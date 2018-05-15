Фонсека провел встречу с руководителем клуба АПЛ

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека встретился с представителями "Вест Хэма".

Во время встречи обсуждались вопросы возможного сотрудничества сторон.

Напомним, что руководство лондонского клуба не планирует продлевать контракт с Дэвидом Мойесом.

Фонсека со своим агентом Жорже Мендешем прилетел в Лондон 14 мая. Там состоялось их собеседование с Дэвидом Салливаном, который является совладельцем "молотобойцев".

Фонсека сообщил, что заинтересован в работе с клубом АПЛ.

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