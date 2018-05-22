Фонсека рассказал о трансферах "Шахтёра"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека рассказал о текущих трансферах своего клуба.

"Мы практически подписали Кайоде. Мне сказали, что клуб примет это решение. Переговоры сейчас на финальной стадии. Мы также подписали Майкона из Бразилии. Пока рассчитываем на этих ребят. Некоторые игроки могут покинуть "Шахтёр". Феррейра, скорее всего, уйдёт. Кто-то может уйти из-за нехватки игрового времени. Не хотел бы называть имена сейчас, но угадать, кто это будет, несложно. Кроме того, есть ситуация с Фредом. Это очень востребованный игрок, который может уйти" - сказал Фонсека.

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