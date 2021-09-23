Фонсека рассказал, почему "Тоттенхэм" отказался от его услуг
Фото: инстаграм Паулу Фонсеки
Португальский специалист Паулу Фонсека рассказал о сорвавшемся назначении на пост тренера "Тоттенхэма".
"Летом я мог возглавить "Тоттенхэм", мы договорились о соглашении на два года. Всё шло к официальному закрытию сделки, однако "Тоттенхэм" испугался моего атакующего стиля игры. Управляющий директор Фабио Паратичи решил сорвать переговоры", - приводит слова Фонсеки Sky Sports.
В итоге "шпоры" пригласили другого португальца - Нуну Эшпириту Санту.
Отметим, что Фонсека так и не смог найти себе новый клуб.
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