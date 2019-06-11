Фонсека: "Сегодня я покидаю свою семью. Украина - мой второй дом"
Сегодня, 11 июня, стало известно что Паулу Фонсека покинул "Шахтер" и возглавил "Рому".
В донецком клубе специалист провел три года.
"Сегодня я покидаю свою семью. Украина - мой второй дом. Здесь я приобрел людей, которые верили в меня, поддерживали и всегда были рядом.
Я благодарен всем, кто стоит за эмблемой "Шахтёра". Мы были прекрасной командой.
Горжусь временем, проведенным в этом клубе. Украина навсегда останется в моём сердце. Я не прощаюсь, а говорю до свидания", - сказал Фонсека.
Фонсека с "Шахтером" три раза выигрывал чемпионат Украины, трижды становился обладателем Кубка Украины и завоевал Суперкубок Украины в 2017 году. Ранее он также тренировал "Порту" и "Брагу".
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