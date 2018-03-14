Фонсека: "Шахтер" доминировал в матче"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов от итальянской "Ромы".
"Я не могу судить "Рому" по одной игре, но могу сказать, что они воспользовались единственной своей возможностью. "Шахтер" доминировал в матче, проведя его большую часть на половине поля "Ромы", даже когда мы остались вдесятером.
Забив победный гол, Джеко, безусловно, стал героем встречи. "Рома" не имела много возможностей для взятия ворот, мы владели мячом и играли на их половине большую часть времени. Мы могли бы лучше использовать наши шансы в первом матче. Если бы мы это сделали, мы бы вышли в четвертьфинал", - цитирует наставника "горняков" Football Italia.
Напомним, победный для своей команды матч прокомментировал Ди Франческо. | soccernews.ru
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