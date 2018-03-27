Фонсека: "Шахтер" предложил мне продлить контракт, но я еще думаю"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил информацию о том, что клуб хочет продлить с ним контракт.

"Шахтер" предложил мне продлить контракт, сейчас идут переговоры. Но я еще не определился со своим будущем. У меня есть и другие предложение. Мне нужно решить, что будет лучше для моей карьеры. Меня ценят в "Шахтере" и мне нравится здесь. Что касается чемпионата Португалии, то однажды я туда вернусь", - приводит dn.pt слова Фонсеки.

Ранее сообщалось, что интерес к 45-летнему Фонсеке проявляют "Арсенал", "Челси", "Эвертон" и "Бавария".

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