Фонсека: "Три победы в четырех матчах Лиги Чемпионов - это запоминающийся результат"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека поделился эмоциями после матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Фейеноорда".

"Думаю, это отличный результат. Две победы над чемпионом Голландии запомнятся надолго. Наша команда всё время была очень спокойной и уверенной, даже когда нам забили гол, и я всегда верил в команду и думал о трёх очках. Ключевой момент был, когда мы сравняли счёт. Мы отлично отреагировали на пропущенный мяч. Мы доминировали и отлично понимали игру. Понятно, что потом "Фейеноорд" больше открывался, а это дало нам возможность создавать голевые моменты. Я всегда чувствовал, что команда очень надёжна в обороне и сконцентрирована, и это давало нам определённый комфорт.

Математически нам сейчас не хватает одного очка. Нам предстоят ещё два матча, и мы прекрасно понимаем, что они будут сложными. Но после жеребьёвки я видел много испуганных людей, которые думали, что мы даже не выйдем в Лигу Европы. На данный момент Лига Европы уже гарантирована за два тура до конца, а три победы в четырёх матчах Лиги Чемпионов - это запоминающийся результат" - сказал Фонсека.

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