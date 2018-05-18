Фонсека: "В киевском финале Лиги Чемпионов шансы равны"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о том, чего ожидает от финала Лиги Чемпионов.
В финале турнира, который пройдет в Киеве 26 мая, сыграют "Реал" и "Ливерпуль".
"Я буду на финале в Киеве. Если взять цифры, то у Зидана великолепный результат: экс-футболист "Реала" возглавил его и выигрывает – фантастика! Все это доказывает его качества.
Но я, если честно, очень люблю футбол Клоппа. Мне нравится, как он организовывает свои команды. Большинство людей болеет за "Реал", но я полагаю, что мадридцам придется очень непросто. Мне кажется, в этом финале шансы равны: 50 на 50", - сказал португалец.
Читайте: Стала известна зарплата Фонсеки по новому контракту с "Шахтёром" | http://soccernews.ru
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