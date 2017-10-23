Фонсека: "В конце сезона приму определенные решения по будущем в "Шахтере"

Теги паулу фонсекашахтер донецк

Фонсека: "В конце сезона приму определенные решения по будущем в "Шахтере"Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека пока не знает, останется ли он в команде в следующем сезоне.

По его словам, решение будет принято в конце сезона.

"Хочу поставить точку в данном вопросе. Сейчас совершенно не переживаю о своем будущем. Это так обсуждается, что всем кажется, будто мой контракт до декабря. Нет, он истекает лишь в конце сезона, и времени на принятие каких-то решений еще очень много. Полностью сфокусирован на целях Горняков. Могут выходить какие угодно новости, но мои мысли сейчас исключительно с Шахтером".

В конце сезона приму определенные решения в вопросе, что лучше для меня и моей карьеры. Могу сказать точно: я буду только там, где меня действительно пожелают видеть, где мне будут рады и где я буду знать, что мне хорошо. Поговорим об этом, когда завершится сезон", - сказал он. 

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