Фонсека: "В нашем матче с "Динамо" выиграть хотел только "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал ничейный результат с "Динамо" (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Украины.

"Очень тактическая игра. У нас не было особых голевых моментов, но единственная команда, которая хотела выиграть - "Шахтер". О чем я говорил с судьей? Такое ощущение, что только я прессингую арбитра. Можно подумать, другие тренеры этого не делают. Матч был сложным. Тяжело показать нормальный футбол, когда игра постоянно останавливается. Не могу признать, когда один игрок постоянно фолит, а ничего при этом не делается. Если я вижу, что кое-что происходит неправильно, я буду об этом говорить. Имею ли я в виду Гармаша? Не хочу называть фамилии. Это вы ее назвали", - приводят слова Фонсеки украинские СМИ.

После этого матча "Шахтер" по-прежнему занимает первое место в Премьер-лиге и опережает идущее вторым "Динамо" на семь очков.

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