Фонсека: "Возможно, для "Фейеноорда" эта игра будет решающей, но мы постараемся доминировать"

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящую игру против "Фейеноорда" в рамках Лиги Чемпионов.

"Игра с "Фейеноордом" будет сложной для нас. Мы знаем их уровень, уважаем соперника и надеемся на хорошую игру. Как всегда, в Лиге Чемпионов я ожидаю открытый футбол, где обе команды хотят играть, доминировать и владеть мячом. Думаю, мы будем играть в открытый футбол.

Возможно, для "Фейеноорда" эта игра будет решающей, но мы постараемся доминировать и не отступать от своих принципов. Я видел матчи "Фейеноорда", атмосфера невероятная. Для нас такая атмосфера может лишь добавить положительных эмоций и никак не стеснять" - приводят слова Фонсеки украинские СМИ.

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