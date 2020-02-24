Фонсека высказался о будущем Смоллинга и Мхитаряна в "Роме"

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Фонсека высказался о будущем Смоллинга и Мхитаряна в "Роме"

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека признался, что хочет сохранить в команде арендованных игроков - защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.

"Крис является отличным парнем и удивительным профессионалом. Он очень легко адаптировался к итальянскому футболу. Его все любят в "Роме". Мхитарян в течение сезона часто травмировался. Но сейчас он возвращается и доказывает свой уровень мастерства. Это игрок, который принимает отличные решения на поле. Я бы хотел, чтобы они остались. Это очень важные футболисты", - приводит слова Фонсеки Sky Sports.

В этом сезоне Смоллинг забил 2 мяча и сделал 1 ассист в 26 матчах. В активе Мхитаряна 5 голов и 2 результативные передачи в 15 играх.

Правами на англичанина владеет "Манчестер Юнайтед", а армянин принадлежит лондонскому "Арсеналу".

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