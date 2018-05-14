Фонсека высказался о будущем в "Шахтере"

Теги паулу фонсекашахтер донецк

Фонсека высказался о будущем в "Шахтере"Рулевой донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсека прокомментировал информацию о том, что он покинет команду в конце сезона.

"В ближайшие дни вы всё узнаете насчёт моего будущего. Я счастлив здесь, ведь мы выигрываем всё. Мне нравится здесь жить, нравятся клуб и его работники. Но через несколько дней вы узнаете новости", - сказал он.

Португальский специалист рассматривается в качестве возможного наставника "Зенита".

Читайте: Фонсека может возглавить клуб из АПЛ  | soccernews.ru

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