Фонсека высказался о будущем в "Шахтере"
Рулевой донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсека прокомментировал информацию о том, что он покинет команду в конце сезона.
"В ближайшие дни вы всё узнаете насчёт моего будущего. Я счастлив здесь, ведь мы выигрываем всё. Мне нравится здесь жить, нравятся клуб и его работники. Но через несколько дней вы узнаете новости", - сказал он.
Португальский специалист рассматривается в качестве возможного наставника "Зенита".
Читайте: Фонсека может возглавить клуб из АПЛ | soccernews.ru
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