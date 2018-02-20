Фонсека: "Задача "Шахтера" в Европе – зайти как можно дальше

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о том, чего ожидает от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы".

Первая игра междукомандами состоится 21 февраля в Харькове.

"Все матчи на сборах, кроме одного, мы провели на половине поля соперника. Но на такое тяжело рассчитывать в матчах с "Ромой", да и сравнивать уровень не стоит, это небо и земля. А потому и не было смысла проецировать на матчи ту тактику, которую мы собираемся использовать в Лиге чемпионов. В дуэлях с римлянами фортуна понадобиться нам в последнюю очередь.

Прежде всего, рассчитываю на отдачу подопечных и внимательность в каждом эпизоде. Тогда мы можем рассчитывать на успех. Наша задача в Европе – зайти как можно дальше. Но я постоянно акцентирую игрокам, что мой приоритет – это чемпионат Украины", - сказал он.

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