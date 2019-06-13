Фонсека зовёт в "Рому" Фреда и двух игроков "Шахтёра"

Новый наставник "Ромы" Паулу Фонсека хочет видеть в своей команде трёх бывших подопечных, сообщает итальянская пресса.

Португальский тренер намерен переманить из "Шахтёра" Исмаили и Маркоса Антонио. Кроме того, он заинтересован в полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Фреде.

Стоит отметить, что бразилец не сумел заиграть в манкунианском клубе, поэтому его продажа этим летом вполне вероятна.

Год назад "МЮ" купил Фреда у "Шахтёра" за 59 миллионов евро.

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