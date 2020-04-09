Фонте: "Не удивлюсь, если Роналду вернётся в "Реал"
Защитник "Лилля" и сборной Португалии Жозе Фонте не исключил возвращение своего соотечественника Криштиану Роналду в мадридский "Реал".
"Точно знаю, что он любит Мадрид. Очевидно, что Криштиану любит и "Реал". Это один из самых больших клубов в мире, если не самый большой. Он оставил там множество друзей и всегда оставлял дверь открытой. Поэтому я не удивлюсь, если он вернётся в "Реал", - цитирует Фонте talkSPORT.
Напомним, что 35-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в "Ювентус" за 117 миллионов евро.
В составе "сливочных" звёздный португалец сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14