Фонте: "Не удивлюсь, если Роналду вернётся в "Реал"

Защитник "Лилля" и сборной Португалии Жозе Фонте не исключил возвращение своего соотечественника Криштиану Роналду в мадридский "Реал".

"Точно знаю, что он любит Мадрид. Очевидно, что Криштиану любит и "Реал". Это один из самых больших клубов в мире, если не самый большой. Он оставил там множество друзей и всегда оставлял дверь открытой. Поэтому я не удивлюсь, если он вернётся в "Реал", - цитирует Фонте talkSPORT.

Напомним, что 35-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

В составе "сливочных" звёздный португалец сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Не пропустите: Невеста Роналду поделилась впечатлениями от совместной тренировки с футболистом. | http://soccernews.ru