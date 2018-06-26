Фонте недоволен пенальти, назначенным в ворота Португалии

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Фонте недоволен пенальти, назначенным в ворота ПортугалииЗащитник сборной Португалии  Жозе Фонте недоволен тем, что Иран получил возможность сравнять счет в конце матча 3-го тура группового турнира ЧМ-2018 с пенальти.

Защитник считает, что одиннадцатиметровый удар можно было и не назначать.

"Главное, что мы должны быть рады выходу в плей-офф. Мы больше контролировали игру, пока не был назначен пенальти. Эту ситуацию трудно принять. Мне кажется, что пенальти – сомнительное решение", - сказал он. | soccernews.ru

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