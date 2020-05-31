Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"

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Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"

"Милан" продолжает проявлять интерес к иранскому нападающему "Зенита" Сердару Азмуну. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, 25-летний футболист входит в шорт-лист миланского клуба. Возможно, этом летом "Милан" составит конкуренцию "Наполи" в гонке за игроком.

Но стоит отметить, что приоритетная трансферная цель "Милана" - игрок "Реала" Лука Йович.

"Зенит" требует за Азмуна 30 миллионов евро. В составе "сине-бело-голубых" форвард забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах.

Не пропустите: Геннадий Орлов высказался о перспективах игрока "Зенита" Азмуна. | http://soccernews.ru
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