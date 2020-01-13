Football Italia: "Милан" готов купить защитника "Тоттенхэма" Орье
"Милан" нацелился на защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье, утверждает Football Italia.
По информации источника, "россонери" намерены приобрести 27-летнего футболиста в этом месяце. Его трансферная стоимость - 15 миллионов евро.
Ранее итальянский клуб покинул защитник Давиде Калабриа, поэтому "Милан" ищет подходящую замену.
В нынешнем сезоне Орье провел 17 матчей в АПЛ, в которых сделал 5 ассистов.
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|Брайтон & Хоув Альбион
|22
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|15
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|Вест Хэм Юнайтед
|21
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