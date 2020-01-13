Football Italia: "Милан" готов купить защитника "Тоттенхэма" Орье

"Милан" нацелился на защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье, утверждает Football Italia.

По информации источника, "россонери" намерены приобрести 27-летнего футболиста в этом месяце. Его трансферная стоимость - 15 миллионов евро.

Ранее итальянский клуб покинул защитник Давиде Калабриа, поэтому "Милан" ищет подходящую замену.

В нынешнем сезоне Орье провел 17 матчей в АПЛ, в которых сделал 5 ассистов.

Читайте также: "Милан" объявил о переходе голкипера "Борнмута" Беговича |http://soccernews.ru