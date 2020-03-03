Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса

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Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменен из-за эпидемии коронавируса, утверждает Football Italia.

По данным источника, новая дата матча не сообщается. Изначально встреча была запланирована на завтра, 4 марта.

Отметим, что в России зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Всего в мире инфицированы порядка 90 тысяч человек.

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