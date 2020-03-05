Football Italia: тер Штеген летом может перейти в "Ювентус"

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Football Italia: тер Штеген летом может перейти в "Ювентус"

"Ювентус" интересуется голкипером "Барселоны" Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Football Italia.

По данным источника, туринский клуб намерен летом 2020 года купить 27 летнего вратаря. Сам футболист не против покинуть каталонцев, так как недоволен ситуацией в раздевалке "Барселоны".

В нынешнем розыгрыше тер Штеген провел 25 матчей в Примере, пропустив 20 голов. В 6 играх Лиги Чемпионов игрок пропустил 6 мячей.

А еще:"Барселона" намерена удержать тер Штегена| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

31 гол только в Примере! Дыр Штеген во всей красе! Больше брака, только у картонного лидера - Лионеля, а также брёвна Фрэнки. 2 в последнем класико, в ближний - его вина, и частично древесины пике, которая воткнула свою болду с копытом в кадр, когда нужно было мяч отбирать! Летом, всех дружно на пилораму! Кроме Лео, того сразу в лес со всеми его анализами! Visca el Barca!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

31 гол только в Примере! Дыр Штеген во всей красе! Больше брака, только у картонного лидера - Лионеля, а также брёвна Фрэнки. 2 в последнем класико, в ближний - его вина, и частично древесины пике, которая воткнула свою болду с копытом в кадр, когда нужно было мяч отбирать! Летом, всех дружно на пилораму! Кроме Лео, того сразу в лес со всеми его анализами! Visca el Barca!

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