Football Italia: тер Штеген летом может перейти в "Ювентус"

"Ювентус" интересуется голкипером "Барселоны" Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Football Italia.

По данным источника, туринский клуб намерен летом 2020 года купить 27 летнего вратаря. Сам футболист не против покинуть каталонцев, так как недоволен ситуацией в раздевалке "Барселоны".

В нынешнем розыгрыше тер Штеген провел 25 матчей в Примере, пропустив 20 голов. В 6 играх Лиги Чемпионов игрок пропустил 6 мячей.

А еще:"Барселона" намерена удержать тер Штегена| http://soccernews.ru