Football Leaks: "Сити" платил Манчини зарплату через "Аль-Джазиру"

По сообщению Football Leaks, "Манчестер Сити" платил зарплату Роберто Манчини через другой клуб - "Аль-Джазира" (ОАЭ).

Известно, что обоими клубами владеет шейх Мансур. По данным Football Leaks, зарплата тренера проводилась через офшор в Мавритании.

Манчини тренировал "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год. Сейчас он возглавляет сборную Италии, а до этого работал в "Зените".

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