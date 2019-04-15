Footyheadlines опубликовал фотографию домашней игровой формы "Ливерпуля" на следующий сезон

Стало известно, как выглядит новая домашняя игровая форма "Ливерпуля" на сезон-2019/20.

Экипировка выполнена в красном свете, а на футболке присутствуют узкие белые вертикальные полосы и эмблема команды.

Напомним, что за форму в "Ливерпуле" ответственен технический спонсор New Balance.

"Ливерпуль" на данный момент занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 85 баллов.

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