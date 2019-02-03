Фора для "Реала": игроки "Алавеса" из-за непогоды проехали более 700 километров на автобусе

В преддверии матча 22-го тура Примеры против "Реала" игрокам "Алавеса" пришлось проделать нелёгкий путь.

Как сообщает испанская пресса, из Витории-Гастейс до Мадрида делегация басков добиралась на автобусе. Причиной тому послужила непогода, а именно снегопад.

Расстояние, которое преодолели футболисты, составляет 712 километров. Вряд ли это позволит им находиться в оптимальных физических кондициях на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что матч "Реал" - "Алавес" состоится сегодня и стартует в 22:45 по московскому времени.

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