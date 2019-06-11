Forbes: "Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года"

Самым высокооплачиваемым спортсменом в 2019 году по версии американского журнала Forbes является аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Доход аргентинца составил 127 миллионов долларов. Второе место занимает португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (109). В тройку также вошел бразильский форвард ПСЖ Неймар (105).

Также в топ-10 вошли: Сауль Альварес (Мексика, бокс, 94), Роджер Федерер (Швейцария, теннис, 93,4), Рассел Уилсон (США, американский футбол, 89,5), Аарон Роджерс (США, американский футбол, 89,3), ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол, 89), Стефен Карри (США, баскетбол, 79,8) и Кевин Дюрант (США, баскетбол, 65,4).

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