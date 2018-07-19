Forbes представил рейтинг самых ценных клубов мира

Теги манчестер юнайтедреал мадридбарселона

Forbes представил рейтинг самых ценных клубов мираАвторитетный американский финансово-экономический журнал Forbes представил рейтинг самых ценных клубов планеты. Вот как выглядит его первая десятка:

1. "Даллас Ковбойз" (НФЛ) - 4,8 миллиарда долларов (рост +14%)

2. "Манчестер Юнайтед" - 4,123 миллиарда долларов (рост +12%)

3. "Реал" - 4,09 миллиарда долларов (рост +14%)

4. "Барселона" - 4,064 миллиарда долларов (рост +12%)

5. "Нью-Йорк Янкиз" (МЛБ) - 4 миллиарда долларов (рост +8%)

6. "Нью-Ингленд Пэтриотс" (НФЛ) - 3,7 миллиарда долларов (рост +9%)

7. "Нью-Йорк Никс" (НБА) - 3,6 миллиарда долларов (рост +9%)

8. "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА) - 3,3 миллиарда долларов (рост +10%)

8. "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ) - 3,3 миллиарда долларов (рост +6%)

10. "Голден Стэйт Уорриорз" (НБА) - 3,1 миллиарда долларов (рост +19%).

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Челси". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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