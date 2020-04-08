Forbes: Владелец "Спартака" вошел в топ-20 богатейших людей России

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Forbes: Владелец "Спартака" вошел в топ-20 богатейших людей России

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун занимает 20-е место в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes.

Состояние Федуна оценивается в 6,4 миллиарда долларов. Бизнесмен владеет московским клубом с 2004 года. За этот период "красно-белые" один раз стали чемпионами России и однажды выиграли Суперкубок страны. 

Пятое место в рейтинге занял акционер "Спартака" Вагит Алекперов (15,2 миллиарда). 

На 10-м месте владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович (11,3).

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